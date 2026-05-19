中東情勢の悪化によるナフサ（粗製ガソリン）を原料とする製品の在庫不足などの影響が、高知県内の幅広い分野で出始めている。ビニールハウスなどの農業資材の高騰や、プラスチック容器・包装の不足のほか、高知の夏を彩る「よさこい踊り」に欠かせない鳴子の一部受注停止も出ている。影響の拡大や、長期化の恐れがあり、関係者は懸念を強めている。（平井宏一郎、阿部大樹）「現場では全然足りていないというのが実感」施設園