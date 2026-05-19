アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴにあるイスラム教の礼拝所モスクで18日、銃撃事件があり、容疑者2人を含む5人が死亡しました。捜査当局によりますと、カリフォルニア州サンディエゴにあるイスラム教の礼拝所モスクで18日午前、銃撃事件がありました。この事件で警備員ら成人男性3人が死亡しました。このモスクには幼稚園や小学校も併設されていますが、生徒や学校職員は無事だということです。容疑者は17歳と19歳とみられ