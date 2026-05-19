人が苦手で、保護施設の隅っこで震えていた子犬。そんなわんこに優しく寄り添い続けた家族との1年間の記録が話題となっています。投稿は記事執筆時点で8千回以上再生され、「優しい家族ができて本当によかった」「運命の出会いですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：施設の隅で震えていた『人が苦手な保護子犬』を飼った結果→1年間、愛情を注ぎ続けたら…『まさかの変化』】 隅っこで震えていたあ