プレミアリーグ第37節、アーセナルはバーンリーと対戦し、1-0と勝利を収めた。辛勝ではあったが、これで2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を暫定で「5」とし、明日のボーンマス戦でシティが勝ち点を落とせばアーセナルの優勝が決まる状態となった。決勝点を挙げたのはFWカイ・ハフェルツだったが、同選手はピンチも招くところだった。バーンリーボールとなった場面でハフェルツは咄嗟にタックルを繰り出したのだが、タックル