日本テレビ・滝菜月アナウンサーが後輩アナとのツーショットを公開した。滝アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「ｕｄｉｒｅのＰＯＰＵＰへ行く前に河出アナは仕事として店頭に、私はただ買い物しに訪れました」と記し、同局のアパレルブランドのポップアップストアでの後輩・河出奈都美アナと並んだショットや、いっしょにすしを食べるショットをアップした。この投稿には、「ふたりとも可愛い」「素敵だなぁ