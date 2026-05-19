◆米大リーグカブス―ブルワーズ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１８日（日本時間１９日）、本拠のブルワーズ戦で２試合ぶりの５勝目を目指して先発。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場した。今永は先頭のチョウリオを右飛、チョウリオをスイーパーでハーフスイングの空振り三振。３番コントレラスは投ゴロに打ち取り、３者凡退で初回を立ち上がった。今永は１３日