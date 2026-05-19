NHKの音楽番組『うたコン』の5月19日放送回は、時代をこえて愛される主題歌を特集。ドラマ、映画、アニメ、時代劇など、さまざまな作品を彩ってきた名曲の数々をアーティストが披露する。【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち藤井フミヤは、チェッカーズ時代に大ヒットした田村正和主演のドラマ『うちの子にかぎって…』（1984年）の主題歌「星屑のステージ」を歌唱。先月スタートしたNHKドラマ『コンビニ兄弟 テ