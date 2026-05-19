フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。米国グランドキャニオンでの満点笑顔ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「デカ過ぎて、怖くなるような自然を見てきました」とつづり始めた。「本当に飲み込まれるような、想像した事ないような大きな地層で、ちっっっちゃい自分を感じた！一所懸命生きてるな！！こんな小さい身体で。自然は生き続けるけど、自分