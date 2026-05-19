ホワイトハウス南庭でのトランプ米大統領＝15日/Alex Wroblewski/AFP/Getty Images（CNN）米司法省は18日、前政権から不当に標的にされたと主張するトランプ大統領の支持者らを補償するため、17億7600万ドル（約2820億円）の基金を設立すると発表した。大統領の政権が、自身の支配下にある政府機関から税金を使って支持者に支払いを行うことを可能にする前例のない措置である。基金への請求資格にはほとんど制限がないようだ。トラ