退職後の生活を考えると、「年金だけで本当に足りるのだろうか」と不安になる人は少なくありません。特に、退職後も働く意思がある場合は、雇用保険から受け取れる給付があるのか気になるところです。 ただし、退職時の年齢によって、対象となる制度や受け取り方が異なる場合があります。そこで本記事では、退職した母が失業手当を受け取れるのか、年齢によって変わる給付金の違いや注意点について解説します。 退