セイコーウオッチは、「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を発売する。クラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデルクラシックシリーズ 限定モデル7月10日に発売されるのは、有田焼ダイヤルを採用した「クラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデル」と、絹から着想を得た「クラシックシリーズ 限定モデル」。いずれも、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に