フリーアナウンサーの有働由美子（57）が、TBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）で連続ドラマ初出演を果たし、その自然体の表現が大きな反響を呼んでいる。新たな挑戦に臨んでいる有働がこのほどスポニチアネックスの取材に応じ、視聴者の反応に対する受け止めや、ドラマの今後の見どころなどを語った。（井上侑香）同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた俳優・永作博美演じる主人公・待