柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！文字を組み合わせて言葉を完成させるパズルは、脳の活性化に最適です。今回は、昔話でおなじみの動物や、夏に欠かせないあの食べ物が隠れています。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・き □ ね（縦の言葉）・お □ か □（横の言葉）・す □ か（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、はじめての経験としてテレビ番組でも人気の