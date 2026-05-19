タレントの中川翔子さんは5月18日、自身のInstagramを更新。息子たちが「毎日進化してる」と感じたエピソードを紹介し、写真を多数公開しました。【写真】つかまり立ちをする双子「一緒に遊んでいる写真凄くいい」中川さんは「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい納豆も初めて食べたし上の歯も2本目生えてきたし毎日進化してる！」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、