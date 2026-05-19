EV関連損失除いても営利は2013億円の赤字 二輪は好調本田技研工業（以下、ホンダ）は5月14日、2026年3月期の決算説明会を開催しました。どのような内容だったのでしょうか。【画像】ホンダの「新型セダン＆新型SUV」や「2026年3月期決算」の内容を画像で見る（30枚以上）最も大きなポイントは、EV戦略の大幅見直しとそれに伴うハイブリッド車（HEV）の強化です。決算説明に次いで行われたビジネスアップデートでは、新型の