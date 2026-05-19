新たなサメ顔セダン！トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年4月26日、現地で生産している4ドアセダン「カムリ」の特別仕様車「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールド」を発表しました。カムリは1980年に2ドアスペシャリティ「セリカ」から派生した4ドアセダン「セリカカムリ」としてデビューしました。【画像】トヨタ“新”「カムリ」の画像を見る（80枚）当初はFRレイアウトで