きのう、山形県山形市の面白山で下山中に道に迷っていた男性が、けさ早く、県の消防防災ヘリコプターで救助されました。男性にけがはありませんでした。 警察によりますと、きのう午後6時30分すぎ、山形市山寺の面白山高原駅から南東におよそ1キロの山中で、山に入っていた男性の家族を通じて「男性が道に迷った」と救助を求める主旨の通報がありました。 救助を求めていたのは50代の男性で、きのうの午前9時30分ごろから1