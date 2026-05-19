福岡県田川市の村上卓哉市長が不倫関係と認識していた元秘書の女性職員からセクハラを訴えられた問題で、市の第三者調査委員会は１８日、市長の行為をセクハラと認定するとともに、被害を防げなかった組織上の問題点も指摘した。村上市長の責任を追及する声もあり、今後の対応が注目される。（小山田昌人）「（被害者の女性職員に）交際を求めるＬＩＮＥや電話が頻繁に行われていた。市長としての認識が不十分だ」福岡市で同