【モデルプレス＝2026/05/19】見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演する荒井啓志（あらい・けいし／26）にインタビュー。連続テレビ小説に初めて出演することが決まったときの心境や、母役・仲間由紀恵からの印象に残っている言葉について語ってもらった。【写真】日本一のイケメン大学生として注目された若手俳優◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、