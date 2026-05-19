コラム「人はなぜ占いを必要としたのか」 人はなぜ占いを必要としたのか 易経が生まれた古代中国は、さほど安定した社会ではありませんでした。天候は予測が難しく、洪水や干ばつは突如として人々の暮らしを脅かします。農作物の出来ひとつで生死が分かれることもあり、自然は常に大きな不安要素でした。 さらに、国や部族の争いは日常的に起こり、昨日まで通じていた秩序や常識が、ある日突然崩れることも珍しくありま