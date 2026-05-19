ランニングで脂肪を燃焼するダイエット効果を高める為の最適な時間帯とは 空腹時の有酸素運動が脂肪を燃焼させる 有酸素運動は脂肪を燃焼する効果があるため、ダイエットのためにランニングを始めたという方も少なくないでしょう。有酸素運動ではエネルギー源として糖質と脂質が使われます。ダイエット目的の場合、運動強度を高めると糖質が使われる割合が高くなってしまうので、軽く息が弾む程度のウォーキングや