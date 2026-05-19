デビュー5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、自身初のスタジアムライブ2デイズ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を味の素スタジアムで行った。初日、5月16日公演のオフィシャルレポートを掲載する。【画像】BE:FIRST、味の素スタジアム公演（全4枚）BGMの「Slogan」のライブ音源が徐々に大きくなった。巨大なLEDビジョンに、ファッションモデルのRYUHEI、ロックンローラーのSHUNTOが映し出され、料理人のMANATO、野