東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.11高値185.22安値184.17 186.55ハイブレイク 185.88抵抗2 185.50抵抗1 184.83ピボット 184.45支持1 183.78支持2 183.40ローブレイク ポンド円 終値213.36高値213.55安値211.15 216.62ハイブレイク 215.09抵抗2 214.22抵抗1 212.69ピボット 211.82支持1 210.29支持2 209.42ロ&#1254