東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.59高値9.59安値9.47 9.75ハイブレイク 9.67抵抗2 9.63抵抗1 9.55ピボット 9.51支持1 9.43支持2 9.39ローブレイク シンガポールドル円 終値124.23高値124.31安値123.88 124.83ハイブレイク 124.57抵抗2 124.40抵抗1 124.14ピボット 123.97支持1 123.71支持2 123.54ローブレイ