東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7168高値0.7184安値0.7119 0.7260ハイブレイク 0.7222抵抗2 0.7195抵抗1 0.7157ピボット 0.7130支持1 0.7092支持2 0.7065ローブレイク キーウィドル 終値0.5875高値0.5882安値0.5823 0.5956ハイブレイク 0.5919抵抗2 0.5897抵抗1 0.5860ピボット 0.5838支持1 0.5801