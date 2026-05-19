８時５０分に日本実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）08:50 予想0.4%前回0.3%（前期比) 予想1.6%前回1.3%（前期比年率) 予想3.1%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比)