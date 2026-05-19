阪神はきょう19日から倉敷、甲子園で中日との3連戦を迎える。初戦は今季2登板で2勝をマークしている西勇輝がスタンバイ。あと8に迫っている通算1500奪三振達成も期待される中、前回チームが白星を献上した中日・金丸夢斗と投げ合う。甲子園に場所を移しての2戦目は高卒4年目の茨木秀俊が4月22日のDeNA戦以来となる1軍マウンド。相手は今季初対戦となるマラーだ。3戦目は高橋遥人が今季初めて甲子園のマウンドに上がる予定。