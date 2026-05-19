フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、18日放送のフジテレビ系『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（後8：00）に出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（54）との交際当時、結婚を“反対”していた芸人の存在を明かした。【写真】休養中の日村、まさかの近影？神田愛花の“サングラス”越しに注目番組では、狩野英孝率いる芸人バラエティ軍と、SixTONES・ジェシー率いるアイドル軍が対決。ラストに放送された「未公開トー