今回は、育児しない夫を赤の他人が撃退してくれたエピソードを紹介します。子どもの面倒を一切見ない夫に…「私は0歳と3歳の子がいる母親ですが、夫が育児を全然しないことに日々イライラしています。そんなある日、夫が突然『電車で遊園地に行こう』と言ってきたんです。でも地方暮らしで普段は電車で出かけることがなく、不安に思いました。そして遊園地に向かいましたが、予想通り電車での移動は大変でした。遊園地に着いた後も