・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３２３．７５（＋１２８．３８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４３０７．９２（＋３５７．３５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９８７．４９（＋３４．９４） ・ロシア・ＲＴＳ １１６１．９５（＋２７．４３） 出所：MINKABU PRESS