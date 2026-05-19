１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１５９．９５ドル高の４万９６８６．１２ドルと反発した。主力株の一角に買い戻しが入り、ＮＹダウを押し上げた。米長期金利の上昇が一服したことも支えとなったが、中東情勢を巡る米政権側の対応の不透明感は全体相場には重荷となり、半導体関連の一角に売りがかさんだ。 セールスフォース＜CRM＞やトラベラーズ＜TRV＞、スリーエム＜MMM＞が値を上げ