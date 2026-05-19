ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（24＝ヨネックス）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。大物司会者との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「来週の土曜日もジャンクSPORTSやるので見てね」とつづった。写真ではフジテレビ「ジャンクSPORTS」で共演したダウンタウン・浜田雅功との2ショットを投稿した。ネットでは「手の紹介の仕方がもっくんに似てますね」