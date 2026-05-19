ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１９日、準優３番勝負が行われる。１８日の予選最終日となった４日目、高田ひかる（３１＝三重）の予選ラストは７Ｒ１号艇。コンマ１０の好スタートから１Ｍを先に回って勝利。今節初白星を挙げ、得点率６・６７、１１位で予選をクリアした。タッグを組む１３号機は２連率３６％で前回は今井貴士と組んで優出。今節も初日から伸び中心に軽快な動きを