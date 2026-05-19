友人Aの話です。実家の手伝いを優先してきた日々の中で、ふと立ち止まる出来事がありました。当たり前のように続けてきたことが、少しだけ違って見えた瞬間の話です。 届く連絡 「週末は来られる？」 実家が農家のため、収穫の時期になると、この連絡が入るのが毎年の流れでした。 繁忙期はとにかく人手が必要で、家族が手伝うのは自然なこと。 そう思いながら、できる限り予定を合わせてきました。 けれど、いつしか来る