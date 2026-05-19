モデルで女優の井桁弘恵のマネジャーが運営するＳＮＳが１９日までに更新され、美スタイル際立つショットが公開された。出演番組が告知されると、両手を顔に添えたショットや、猫の手ポーズをしたショットをアップ。ジャケットの両脇にスリットが入り、お腹をちら見せしたコーデを披露した。この投稿には「いげたん最高」「お腹見える」「やるね〜」「チラ見せ」「セクシーかつ可愛い」などの声が寄せられている。