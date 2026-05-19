タレント・俳優の岡元あつこが、旗揚げ20周年を迎える劇団「東京マハロ」の公演「可もなく不可もない戦争」(27日～6月2日、東京・本多劇場)に出演する。昨年末に膵臓(すいぞう)がんのため69歳で死去した事務所の先輩俳優・剛州さんもお気に入りだったという劇団にかける思いを当サイトに語った。 【写真】昨年末に膵臓がんのため69歳で死去した俳優・剛州さん 主宰する矢島弘一の作・演出。出演者には舞台「刀剣乱舞」