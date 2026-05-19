ロックバンドのザ・ストロークスのギタリスト、ニック・ヴァレンシが、ツアー活動を「一時的に休止」することが発表された。その間、今年に入ってからの数公演でニックの代役を務めていたスティーブ・シルツが、再びその穴を埋めることになる。 【写真】ザ・ストロークスアルバム予告編に突然1980年代の名車が バンドの公式インスタグラムにはこう投稿されている。「ニックは予定されているツア&#