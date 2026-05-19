米ホワイトハウスはトランプ大統領と中国の習近平国家主席の14、15日（現地時間）の首脳会談で「北朝鮮非核化」を両国共通の目標として再確認したと伝えた。しかし中国は「北朝鮮非核化」に直接言及せず、自国の韓半島（朝鮮半島）政策が一貫して維持されているとだけ述べた。ホワイトハウスは17日、ホームページに掲載した「トランプ大統領、米国の労働者・農民・産業のための歴史的な対中合意を達成」と題したファクトシートを通