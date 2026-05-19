元宝塚歌劇団男役で女優の遼河はるひ（50）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。一緒に50歳の誕生日を祝った人気芸人との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ばたやんと50の。。」と題してつづり始めた。「少し前になりますが…ばたやん（くわばたりえさん）と二人で50歳！のお誕生日ご飯会をしました！！私は2月に、ばたやんは、3月に50歳に。。。」と明かした。「ポシュレ収録帰りに。。。笑。50代も