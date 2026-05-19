◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月18日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に「3番・三塁」で先発出場し、初回第1打席は相手先発ウェザーズの前に空振り三振に倒れた。岡本はチーム加入後、初のヤンキース戦。ヤンキースタジアムも初見参で自身10試合ぶりの11号をマークし、熱狂的なヤンキースファンに「Okamoto」を印象づけることができ