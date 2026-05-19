広島の中崎翔太投手（３３）が、１３日・巨人戦（福井）でＮＰＢ史上１０人目となる「１００セーブ、１００ホールド」を達成した。１２年に１軍デビューし初ホールドを挙げると、１６〜１８年は守護神としてリーグ３連覇に貢献した。その後、一時は結果が出ない日々があったものの完全復活。今季は５セーブを挙げている。感謝の思いを胸に、腕を振る右腕に迫った。中崎が１３日の巨人戦（福井）で「１００セーブ、１００ホール