アフリカのコンゴ民主共和国で流行しているエボラ出血熱で、死者が100人を超えました。アメリカ人医師1人の感染も確認されています。アフリカ連合のCDC＝疾病対策センターは19日、コンゴ東部イトゥリ州を中心に広がるエボラ出血熱について、感染したとみられる死者が106人、感染疑い例が395人にのぼると発表しました。また、現地の宣教団体やアメリカのCDCによりますと、コンゴで活動していたアメリカ人の男性医師1人の感染が確認