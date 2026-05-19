監禁事件の被害者として警察に保護されていた女が、他人名義のキャッシュカードを有償で譲り受けていたとして逮捕されました。 【写真を見る】監禁事件の被害者として保護されたフィリピン国籍の女 他人名義のキャッシュカードを有償で譲り受けた疑いで逮捕 逮捕されたのは、名古屋市北区に住むフィリピン国籍のマラリ・アイリッシュ・アン・ラゾ容疑者（23）です。警察によりますと、マラリ容疑者はことし2月から3