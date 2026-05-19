ホテルニューオータニ（東京）は、「黒毛和牛フェア2026」を4月29日から7月31日まで実施している。直営レストラン8店舗で担々麺、カツサンド、ボロネーゼ、肉うどんなどの定番料理に黒毛和牛を使った限定メニューをそろえる。シェフが全国の産地を巡って選んだ尾崎牛や神戸ビーフ、鹿児島黒牛など常時6〜8種類の和牛を、部位や状態に応じて使い分ける。第1期は4月29日から6月14日までで、中国料理「大観苑」の「黒毛和牛の担々麺」