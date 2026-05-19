製菓メーカー『森永製菓』から人気商品「おっとっと」の新作が発売される。5月19日から期間限定で販売するのは「堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞」。いったいどんな商品なのか。大人にぴったりの「おっとっと」新作5月19日〜1982年（昭和57年）の発売当初から40年以上にわたって愛されてきた、森永製菓のロングセラー商品「おっとっと」。海の生き物の形がかわいらしく、家族で楽しめる商品として人気だ。そんな