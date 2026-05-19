俳優の上白石萌歌さんは5月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩美人俳優とのツーショット公開し、反響を呼んでいます。【写真】上白石萌歌、先輩美人俳優のツーショット「のんさん、背が高かったんですね〜」上白石さんは「のんさんにお会いしたんです」と報告し、2枚の写真を投稿。いずれも、俳優ののんさんとのツーショットですが、特に2枚目は「ほぼはじめましてなのにハートつくらせていただきました」と、2人でハートマー