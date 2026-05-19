管理職として部下から信頼されるためには、何が必要なのか。新刊『残念なリーダーにならないためのマネジメント50の心理法則』（日本実業出版社）より、部下の心を開く問いかけの技術を紹介する――。写真＝iStock.com／tuaindeed※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tuaindeed■「5年後どうなっていたい？」は危ないキャリアコンサルタントとして実際に面談をしていると、多くの会社で2種類の「WILLハラスメント」が横行し