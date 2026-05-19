65歳前に退職したあと、失業手当を受けるべきか、年金を優先すべきかで悩む人は少なくありません。どちらも生活費に関わる大切なお金なので、「片方を選ぶともう片方が止まる」と聞くと不安になるのは無理もありません。 特に、夫が65歳前に退職した家庭では、受け取れる年金の種類やハローワークでの手続きによって、実際の受取額が変わる場合があります。そこで本記事では、失業手当と年金の関係について解説