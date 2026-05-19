定年後に再就職したものの、体力面や仕事内容の違いから「やっぱり辞めたい」と感じる人は少なくありません。その一方で、家族は退職後の生活費が心配になるでしょう。 特に気になるのが、再就職先を辞めても失業手当を受けられるのか、年金をもらう年齢だと扱いが変わるのかという点です。そこで本記事では、定年後に再就職先を退職する場合の雇用保険と年金の考え方を解説します。 定年後の再就職を辞めても失業