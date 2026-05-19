映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第4弾『Sonic the Hedgehog 4（原題）』の撮影が終了した。ジェフ・ファウラー監督が自身のXにて報告し、あわせてメタルソニックの姿を捉えた写真を公開している。 ファウラー監督は投稿で、「『ソニック・ムービー4』、これにて撮影終了！」と報告。「この素晴らしいキャストとスタッフを代表して、これまでで最高のソニック映画を撮りました